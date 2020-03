Verpleegster in shock na eerste dag op intensieve zorg: “Alsof ik in oorlogsgebied werk”

Een verpleegster uit Oakland in het Amerikaanse Michigan wist niet wat haar overkwam tijdens haar eerste shift op intensieve zorgen in het ziekenhuis waar ze werkt. Het aantal patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, stijgt snel in de Verenigde Staten. Met meer dan 90.000 besmettingen, zijn er al meer gevallen dan in China. De vrouw postte de video dinsdag op Snapchat: “Het was alsof ik aan het werk was in een oorlogsgebied. En dit is mijn nieuwe ‘normaal’ voor de komende weken.”