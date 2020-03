Hij verdween tijdens een geheime CIA-missie, maar er werd nooit écht naar hem gezocht: het mysterie rond de vermiste FBI-spion

Twintig miljoen dollar zou worden uitgeloofd voor de tip die kon leiden tot de vrijlating van Robert Levinson. De Amerikaanse ex-FBI-agent verdween op 9 maart 2007 uit zijn hotel op het eiland Kish in Iran, waar hij op een geheime CIA-missie was. Volgens zijn familie is hij onlangs in gevangenschap gestorven in Iran. Volgens Iran is hij al jaren het land uit. Drie presidenten zijn er intussen al niet in geslaagd hem terug te halen. En de zoektocht naar Levinson lijkt ook nooit echt prioritair te zijn geweest.