Vijf onvervangbare Bond-pistolen gestolen tijdens inbraak

Vijf wapens die in een aantal James Bond-films zijn gebruikt, zijn gestolen bij een woninginbraak in Noord-Londen. De politie werd rond 20 uur opgeroepen voor de inbraak, maar de drie verdachten konden vluchten voordat de agenten ter plekke waren. “De gestolen vuurwapens zijn zeer gemakkelijk te onderscheiden van andere wapens en zijn op maat gemaakt voor bepaalde James Bond-films”, zei inspecteur Paul Ridley, die de zaak onderzoekt. “Veel van deze items zijn onvervangbaar. Zo is de Magnum het enige wapen ter wereld dat volledig met chroom is afgewerkt.”

Onder meer het iconische Walther PPK-pistool, dat wordt gebruikt in A view to a kill, is verdwenen, net als de Beretta ‘Cheetah’ en Beretta ‘Tomcat’ uit Die another day. De gestolen wapens zouden 100.000 pond waard zijn.