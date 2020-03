Rutte is blij met hoge straf voor ‘coronakuchers’

De politierechter heeft in Breda twee “coronakuchers”, die opzettelijk in het gezicht gehoest hebben van een agent en zeiden dat ze corona hadden, gevangenisstraffen tot acht weken opgelegd. Premier Mark Rutte liet weten tevreden zijn over de beslissing.

Gewoonlijk mengt de premier zich niet in de rechtspraak, omdat het gerecht zijn taken onafhankelijk moet kunnen uitvoeren. Maar nu maakte hij een uitzondering. Hij zei “ingenomen” te zijn met de “pittige” straf die het Openbaar Ministerie had gevraagd en die de rechter uiteindelijk ook heeft opgelegd. Hij noemde het gedrag van de daders “zo asociaal en zo onaanvaardbaar”.

Een van de incidenten vond woensdagmiddag plaats in Tilburg, de andere maandagavond in Breda.