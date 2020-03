Er zijn alweer méér overlijdens in ons land, en toch: voorzichtig hoopgevend

“Het is goed nieuws dat de stijging vertraagt”, zei premier Sophie Wilmès toen ze aankondigde dat de bestaande maatregelen worden verlengd. Toch blijkt dat op het eerste gezicht niet uit de cijfers: nog eens 69 mensen zijn overleden aan het coronavirus, de sterkste stijging sinds het begin van de crisis.

In totaal liggen 3.042 mensen in de ziekenhuizen, 690 mensen zijn opgenomen op intensieve zorgen (+85) en 498 worden er beademd (+78). “Maar zonder die inspanningen van de mensen zouden de cijfers veel sneller stijgen”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “We beginnen de resultaten van de maatregelen te zien.”

Waarom dat optimisme? Zonder ingrepen verspreidt een besmetting zich exponentieel. Om de zoveel dagen zou het aantal besmettingen verdubbelen, en dus ook het aantal ziekenhuisopnames. Het is dus niet omdat het in absolute aantallen sterker stijgt, dat de epidemie zich sneller aan het verspreiden is. In verhouding tot de eerdere stijging verspreidt het virus zich minder snel.