Onderwijskoepels bereiden zich voor op verlenging van maatregelen tot na paasvakantie: “Twee scenario’s”

Het is voor de scholen nog onduidelijk of ze na de paasvakantie opnieuw de deuren kunnen openen. Maar in afwachting van meer duidelijkheid, bereiden de onderwijskoepels GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich wel al voor op het scenario waarbij de lessen nog niet op de normale manier hervat kunnen worden. Ze gaan ervan uit dat het aanbieden van nieuwe lesinhoud via afstandsonderwijs in dat geval wel essentieel zal zijn.

De regering besliste vrijdagavond om de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus voorlopig tot 19 april te verlengen. Maar ook een verdere verlenging tot 3 mei blijft mogelijk. Het is dus nog niet bekend of de scholen meteen na de paasvakantie de lessen kunnen hervatten.

“We hadden op meer duidelijkheid gehoopt, zodat we onze werking daarop af konden stemmen”, reageert Nathalie Jennes, woordvoerster van het gemeenschapsonderwijs GO!. “Spijtig dat er niet meer duidelijkheid is”, zegt ook Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, “maar we hebben er ook wel begrip voor dat er nog geen uitspraak op langere termijn kan gebeuren.”

Twee scenario’s

De beide onderwijskoepels bereiden zich nu voor op de twee mogelijke scenario’s. Ze stellen wel dat bij een verlengde sluiting van de scholen ook nieuwe leerstof aan bod zal komen via afstandsonderwijs.

“Tot dusver werd er enkel leerstof herhaald, maar dat kan niet blijven duren”, klinkt het bij het GO!. “Als de maatregelen verlengd worden, zullen we op een gegeven moment toch nieuwe leerstof moeten aanreiken. We bereiden ons daarop voor, om te bekijken hoe we dat op een gepaste en gecoördineerde manier kunnen doen.”

Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen klinkt een gelijkaardig geluid. “Als de scholen na de paasvakantie open gaan, zullen we zo veel als mogelijk proberen om het jaar normaal af te ronden. We zullen dan opmeten waar de leerlingen staan, en nagaan hoe we de kinderen kunnen bijstaan die een leerachterstand hebben opgelopen”, zegt Boeve. “In het geval dat de scholen nog niet heropenen, verlaten we de onderhoudsmodus waarin we alleen leerstof herhalen en bekijken hoe we een deel van de essentiële leerstof via afstandsonderwijs kunnen aanbieden.” Het is wel de bedoeling dat die nieuwe leerstof later klassikaal herhaald wordt.

Een scenario waarbij er dit schooljaar geen heropening van de scholen meer plaatsvindt, wordt voorlopig nog niet in overweging genomen door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.