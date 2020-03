Philippe De Backer zorgde al voor vervijfvoudiging aantal tests: “We zullen alle Belgen testen op corona”

De voorbije maanden werkte Philippe De Backer vooral in de schaduw, maar sinds hij in de nieuwe regering-Wilmès verantwoordelijk is voor onder meer coronatests is hij plots overal. Met een dubbele missie. “De zorgverleners in de eerste lijn zo goed mogelijk bijstaan met materiaal en er alles aan doen dat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar ons normale leven.”