KV Oostende dreigt licentie Anderlecht aan te vallen: club duldt niet langer dat Marc Coucke meebeslist over voortbestaan

KV Oostende is het beu. De club stevent af op een faillissement en voorzitter Frank Dierckens ziet daar één schuldige voor: Marc Coucke. De Anderlecht-voorzitter houdt de verkoop van KVO aan het Amerikaanse PMG tegen omdat hij nog te veel belangen heeft bij de kustclub. Belangenvermenging mag niet en dus dreigt KVO de licentie van Anderlecht juridisch aan te vechten.

KVO-voorzitter Frank Dierckens neemt geen blad meer voor de mond. In een exclusief interview voor Het Nieuwsblad legt hij erg gedetailleerd uit hoe hard Marc Coucke nog verstrengeld is met KV Oostende. Van de huur van de tribune, over de verkoopsprocedure van de club, tot een contract om nog geld op te eisen van uitgaande transfers. De Oostendse preses heeft bewijzen.

Het zit Dierckens hoog dat Coucke niet bereid lijkt om “een faire deal” te sluiten met de Amerikaanse overnemer Pacific Media Group (PMG) over de enorme huur van de tribune en de 6,2 miljoen euro schulden die KVO nog heeft bij de miljardair. “Wat Pacific Media Group voorstelt, is heel correct. Alleen Coucke’s handtekening ontbreekt nog om de verkoop van KVO af te ronden”, klinkt het.

PMG is volgens Dierckens nochtans de enige manier om Oostende te redden van de ondergang. Marc Coucke moet KVO definitief loslaten. Doet hij dat niet, dan zal de kustclub de licentie van paars-wit aanvechten wegens belangenvermenging. De redenering is dat Coucke als Anderlecht-voorzitter te veel invloed heeft op zijn ex-club en te veel over het lot van Oostende beslist. Om een licentie te verkrijgen, mag je geen inspraak hebben bij twee clubs.

Woensdag licentiecommissie

Moet Anderlecht zich dan zorgen maken? De Brusselaars kregen vorige week een gunstig advies over hun licentie voor volgend seizoen, ondanks 27 miljoen euro verlies vorig boekjaar en een link met ‘makelaar( Wouter Vandenhaute als extern adviseur. De verwevenheid met KVO is er ook al langer, maar nu doet Dierckens het boekje wel helemaal open.

KV Oostende hoopt alvast dat Marc Coucke plooit voor woensdag. Dan hebben ze een videocall met de licentiecommissie en hopen ze om een positief advies te krijgen. Het geld is bijna op, maar er is hemel en aarde bewogen om alle spelerslonen tot en met maart te betalen. Ook alle bondschulden, alle RSZ en alle belastingen zijn vereffend. Als Coucke nu de zaak regelt met Pacific Media Group kan KV Oostende blijven bestaan als profclub en dan kan Coucke zich volledig op Anderlecht richten.