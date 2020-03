Open oorlog in de Pro League: onder meer Club Brugge en AA Gent staan tegenover Anderlecht, Genk, Standard en Antwerp

De discussie over het competitie-einde heeft de Pro League in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant staan de kleinere clubs, aangevuld met Club Brugge en AA Gent. Zij willen onmiddellijk een streep trekken onder 2019-2020 en een klassieke competitie met achttien in 2020-2021. Aan de andere kant staan de clubs die nog een (beter) Europees ticket hopen af te dwingen, onder leiding van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Hij wil de mogelijkheid openlaten om in juli play-offs te spelen.

Met een open brief aan de raad van bestuur en het management van de Pro League eisen zeventien van de vierentwintig profclubs dat de competitie wordt stopgezet. “Wij clubs vinden dat het voetbal leiderschap moet tonen en zo snel mogelijk een beslissing moet nemen”, staat in de open brief. “Jullie zijn door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs vertegenwoordigd zijn, gemandateerd om namens alle clubs, groot en kleiner, beslissingen te nemen in het belang van het Belgische voetbal. We roepen jullie bij deze op om deze verantwoordelijkheid op te nemen.”

Het zit de vertegenwoordigers van de kleine clubs dwars dat de raad van bestuur vooral bestaat uit leden van clubs die boven aan de rangschikking staan. Zo is Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat afgevaardigd door de K11 (kleine clubs), maar gedraagt hij zich als lid van de grote clubs. Pro League-voorzitter Peter Croonen (Genk) en bestuursleden Bruno Venanzi (Standard) en Marc Coucke (Anderlecht) willen voorlopig niet weten van een vervroegd einde van de competitie. Ook Antwerp zit op die lijn. Vooral Marc Coucke dringt er bij zijn collega’s op aan de play-offs nog te kunnen spelen, desnoods in juli. “Ik denk dat wij in de goeie flow zaten om eventueel een Europees ticket via Play-off 2 te winnen”, zei de Anderlecht-voorzitter op VTM.

Club Brugge en AA Gent – respectievelijk kampioen en vice-kampioen bij het stopzetten van de competitie – steunen de vraag van de kleinere clubs. Ook KV Mechelen, dat nog kans had op Play-off 1, zit in hun kamp. Volgens het kamp-Club/Gent kan er geen sprake van zijn te spelen in juli. Ten eerste omdat dit in coronatijden weinig verantwoord is. Maar ook omdat op 12 juni 2021 het EK start en er dus beperkte tijd is. De meeste clubs zijn van oordeel dat een klassieke competitie met achttien de meest realistische formule is voor volgend seizoen. Zo wordt ook het probleem van degradatie/promotie opgelost. Waasland-Beveren, OHL én Beerschot zouden alle in 1A kunnen starten.

Pro League-voorzitter Peter Croonen verwees vrijdag naar de tv-zenders die een deel van het tv-geld kunnen terugeisen indien de play-offs niet worden gespeeld. Maar volgens de tegenstanders is dat een drogreden. De tv-zenders zouden daar contractueel geen recht op hebben.

Donderdag komt de Pro League opnieuw samen en belooft het tot een krachtmeting te komen tussen beide kampen.