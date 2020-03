Na 28 jaar mag Staf (79) hier weer auto’s laten racen: “Nu nog wachten tot de coronacrisis voorbij is”

Arendonk -

Na welgeteld 28 jaar kan er eindelijk weer gecrost worden over de volledige lengte van het Glossocircuit in Arendonk. Ook het laatste obstakel is overwonnen: de goedkeuring van de omgevingsvergunning. “Nu moeten we alleen nog een geluidsmuur bouwen rond het parcours. En wachten tot de coronacrisis voorbij is”, zegt de voorzitter van vzw Glosso.