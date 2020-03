*

Een dertigjarige vrouw uit Lanaken, die naar Hoeselt onderweg was om de liefde te bedrijven, heeft een boete gekregen van 250 euro voor het schenden van de coronarichtlijnen omdat het geen noodzakelijke verplaatsing was. Uit een afgenomen alcoholtest bleek dat de vrouw ook 1,5 promille alcohol in het bloed had. En met een positieve speekseltest voor het gebruik van coke werd haar rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De vrouw zal zich later voor een politierechter moeten verantwoorden.

*

In Antwerpen en Wommelgem zijn donderdag bij twee verschillende incidenten twee mannen opgepakt, omdat ze naar de politie zouden hebben gespuwd. Beide mannen riepen bovendien dat ze besmet waren met het coronavirus. Ook woensdag werden in Antwerpen al twee mannen opgepakt, omdat ze spuwden of hoestten naar de politie.

*

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil dat aannemers in de wegenbouw zo veel mogelijk wegenwerken blijven uitvoeren of opnieuw opstarten. Minister Peeters plant begin volgende week overleg met haar administratie en met de aannemers om na te gaan hoe werken kunnen uitgevoerd of heropgestart worden. Om liquiditeitsproblemen in de bouwsector te voorkomen, voorziet de regering een pakket ondersteuningsmaatregelen, gaande van tussentijdse betalingen tot kortere betalingstermijnen en voorschotten.

*

De politie Brussel-Noord heeft donderdag en vrijdag vijf wagens in beslag genomen omdat hun bestuurders de coronamaatregelen niet respecteerden. Het ging telkens om buitenlandse bestuurders die geen geldige reden hadden om zich in België op te houden. De voertuigen werden administratief in beslag genomen en er werd ook een proces-verbaal opgemaakt voor niet-naleving van de coronamaatregelen.

*

Paus Franciscus leidde vrijdag op een verlaten en regenachtig Sint-Pietersplein de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’. Aansluitend gaf hij de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen enkel uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad.

(lto)