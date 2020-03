Vrouw verdient nog (altijd) 24% minder

Vrijdag was het Equal Pay Day. Tot die dag moesten vrouwen in ons land werken om hetzelfde te kunnen verdienen als het bedrag dat mannen al op 31 december vorig jaar hadden verdiend. De loonkloof bedraagt gemiddeld 24 procent. Dat zegt vrouwenorganisatie Zij-kant ,op basis van berekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In de privésector is de kloof groter (28 procent) dan in de openbare sector (18 procent). Voor het eerst wordt ook gefocust op de inkomenskloof bij zelfstandigen. “Globaal spreken we van een inkomenskloof vrouw/man van 31 procent bij de zelfstandigen in hoofdberoep, 11 procent bij de zelfstandigen in bijberoep en 49 procent bij de ­actieve gepensioneerden”, aldus ­Zij-kant.(krs, blg)