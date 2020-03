Twee baby’s besmet met corona in Hasselt

Hasselt -

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt werden sinds de uitbraak van de coronacrisis twee kinderen - twee baby’s - met een coronabesmetting opgenomen. “Een aantal besmette kinderen in ons land is op intensieve beland, maar gelukkig is er nog geen kind aan het virus overleden”, zegt dr. Marc Raes, medisch diensthoofd pediatrie van Jessa.