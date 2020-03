PSV zegt contract van verdediger Daniel Schwaab formeel op

De Duitse verdediger Daniel Schwaab vertrekt vermoedelijk na dit seizoen bij PSV. De 31-jarige Schwaab kreeg van de clubleiding te horen dat zijn aflopend contract formeel is opgezegd. Bij spelers met een contract dat tussentijds is verlengd, moet dat voor 1 april gebeuren. Doen clubs dat niet, dan wordt de verbintenis automatisch tegen dezelfde voorwaarden verlengd.

Schwaab nam vorig jaar al afscheid van PSV. De Duitser keerde vanwege privéomstandigheden terug naar eigen land. Drie maanden later was de “honger”, zoals Schwaab het zelf noemde, echter weer terug. “Het vuur brandt weer”, zei de Duitser, die daarom opnieuw voor een jaar tekende bij PSV.

De centrale verdediger speelde dit seizoen achttien wedstrijden in de Eredivisie, die is stilgelegd vanwege het coronavirus. Het lijkt erop dat de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt komend seizoen geen plek heeft voor zijn landgenoot Schwaab, al kan de club altijd nog in gesprek gaan met de verdediger.