Stookruimte vernield door brand in Hooglede

Hooglede -

Er is zaterdagochtend brand uitgebroken in een stookruimte achterin een woning in de Gitsbergstraat in Gits (Hooglede). Een alerte buurvrouw had iets na 7 uur felle rookontwikkeling vastgesteld. Toen ze even later ook enkele vlammen uit het dak van het bijgebouw zag komen, verwittigde ze snel de bewoners terwijl haar man de brandweer alarmeerde.