Ierse international gaat door het stof na “ongepast bericht” met zijn kinderen: “Ik realiseer me nu wat ik gedaan heb”

James McClean (30) heeft een boete van twee weken loon gekregen van zijn club Stoke City voor een “ongepast bericht” op Instagram.

De middenvelder van het Ierse nationale elftal plaatste donderdag een foto van zichzelf met een zogenaamde zwarte ‘balaclava’ over zijn hoofd. “Een geschiedenisles” zette hij erbij terwijl zijn kinderen aandachtig luisterden naar hun papa.

McClean verwijderde het bericht snel weer omdat die zwarte muts een verwijzing was naar de communicatie van de paramilitaire tak van de Irish Republican Army (IRA).

McClean verontschuldigde zich en kwam overeen met de Potters om zijn Instagrampagina te verwijderen. “Stoke Citty kan bevestigen dat er disciplinaire actie is ondernomen tegen James McClean vanwege een ongepast bericht op sociale media”, klinkt het in een mededeling. “McClean heeft een boete van twee weken loon gekregen en is ermee akkoord gegaan om zijn Instagrampagina te verwijderen. De speler heeft erkend dat zijn bericht beledigend was.”

“Ik wilde nooit een hetze veroorzaken, maar ik realiseer me nu was ik gedaan heb en daarvoor bied ik mijn onvoorwaardelijke excuses aan”, reageerde de Ierse middenvelder zelf.

McClean kreeg eerder dit jaar nog kritiek voor zijn beslissing om geen ‘poppy’ te dragen tijdens Remembrance Sunday. Dat is in het Verenigd Koninkrijk de dag dat alle overledenen van ‘Bloody Sunday’ (1972) herdacht worden.