Antwerp legt Miyoshi voor drie jaar vast

Antwerp heeft de aankoopoptie op Koji Miyoshi (23) gelicht. De Japanse middenvelder tekende een contract tot 2023.

Miyoshi kwam vorige zomer op huurbasis over van het Japanse Kawasaki Frontale, en Antwerp bedong daarbij een aankoopoptie van 1,2 miljoen euro. Gezien zijn hoopgevende prestaties in zijn eerste seizoen, was het ook de verwachting dat de Great Old hem definitief zou vastleggen. Mede door een enkelblessure kwam hij nog maar 571 minuten in actie, maar daarin scoorde hij drie keer en liet hij – als doublure van Lior Refaelov op de ‘tien’ – veelbelovende dingen zien. Enkele weken geleden na de match in Kortrijk had Miyoshi al aangegeven dat hij graag wilde blijven en bij deze is zijn wens uitgekomen.

Nazaryna keert terug

Omgekeerd zal Karpaty Lviv de aankoopoptie op Antwerp-huurling Egor Nazaryna (22) niet kunnen lichten. De Oekraïense middenvelder is een certitude bij de Oekraïense eersteklasser en scoorde al vijf keer, maar mikt volgend seizoen hoger. De club staat op degraderen en heeft momenteel ook niet de middelen om hem definitief aan te trekken. Nazaryna ligt nog tot 2021 (plus optie) onder contract op de Bosuil, afwachten wat er de komende maanden met hem zal gebeuren.