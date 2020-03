“Het is nu rustig op straat, hét moment voor wegenwerken”: Unizo roept op tandje bij te steken

“Dit is het moment om openbare werken uit te voeren en niet uit te stellen of stil te leggen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De ondernemersorganisatie dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om zo veel mogelijk wegenwerken af te werken. Zo worden getroffen zaken niet meer geconfronteerd met werken als ze weer de deuren mogen openen.

Het is nu rustig op straat. Door de coronamaatregelen zijn heel wat ondernemingen verplicht gesloten. Anderen hebben zelf noodgedwongen de deuren moeten dichtdoen door een gebrek aan opdrachten of door afwezigheden bij hun personeel. Om die reden roept UNIZO op om de wegenwerken die er momenteel zijn toch zo snel mogelijk af te werken.

“Bepaalde werken die sowieso op de planning stonden voor binnen afzienbare tijd, zouden waar mogelijk zelfs zo veel mogelijk naar voor moeten schuiven”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Op die manier worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een dubbele overlast veroorzaken, bovenop het verlies door het virus.”

Bij sectorfederatie Bouwunie schaart gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens zich alvast achter de oproep van UNIZO. “In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zo veel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. We kunnen ons dan ook vinden in het idee om bepaalde werven te versnellen of opnieuw open te stellen, waar dat praktisch mogelijk is.”