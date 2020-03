Duo reageert agressief op politiecontrole in Aalst: vrouw schreeuwt dat ze corona heeft en spuwt naar agenten

Aalst / Brussel / Etterbeek / Asse - Een 32-jarige man en een 28-jarige vrouw zijn vrijdagavond opgepakt in Aalst omdat ze zich weerspannig gedroegen tijdens een politiecontrole. De vrouw schreeuwde onder meer dat ze corona had, beval de agenten uit haar buurt te blijven en spuwde zelfs in hun richting. Ook de man was agressief en schopte naar de agenten.

De feiten speelden zich vrijdagavond rond 22.30 uur af in de Beukenlaan in Aalst. Omdat een man - die enkel een onderbroek aan zou hebben gehad - en een vrouw ruzie maakten aan een geparkeerde wagen, besloot de politie over te gaan tot een controle.

Het bleek te gaan om een 32-jarige man uit Asse en een 28-jarige Roemeense die in Etterbeek woont. De twee, die in de wagen zaten toen de politie arriveerde, reageerden agressief op de controle. De vrouw schreeuwde meteen dat ze besmet was met het coronavirus en dat de politie afstand moest houden en ook de man weigerde de nodige documenten te overhandigen. Als de agenten hem dan vroegen om uit de wagen te stappen, schopte hij richting de agenten. Hij klampte zich vervolgens vast aan het interieur van de wagen en bleef maar verder schoppen. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in de man te overmeesteren en in de boeien te slaan.

De vrouw bleef roepen dat ze besmet was en spuwde zelfs in de richting van de agenten, maar ook zij kon uiteindelijk worden opgepakt. Ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat uitte de man nog meerdere bedreigingen tegen de politie en ook ter plaatse bleven de twee zich nog agressief opstellen.

De man staat bij politie en justitie gekend voor geweldsdelicten. Beiden zullen zich op 20 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde.