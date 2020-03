Deze voetballers kunnen fluiten naar hun loon door coronacrisis, ondanks dreigement: “Op welke planeet bevinden ze zich?”

De voetballers van de Australische club Perth Glory zijn allemaal op onbetaald verlof gestuurd door eigenaar Tony Sage. Aangezien ook de competitie ‘Down Under’ stilligt vanwege het coronavirus, is het volgens Sage niet meer dan normaal dat de spelers ook geen geld krijgen. Tot woede van de spelersvakbond PFA, die met juridische stappen dreigt.

“De voetballers erkennen dat heel Australië voor een gezamenlijke uitdaging staat als gevolg van deze pandemie”, zegt Joey Didulica, gewezen doelman van onder meer Ajax en AZ én baas bij de PFA. “In deze tijden hebben we leiderschap nodig en in het voetbal een gezamenlijke aanpak. Helaas heeft Tony zijn voorkeur laten zien voor eenzijdig, roekeloos en onrechtmatig handelen.”

Didulica eist dat de spelers van Perth Glory - dat op een vijfde plaats staat in de A-League - gewoon hun salaris krijgen. Als dat niet gebeurt, stapt de PFA naar de rechter. “Twee weken geleden was het nog prima om spelers weg te halen bij hun families en naar de oostkant van het land te verplaatsen, waar ze werden blootgesteld aan een pandemie. En nu de kans zich voordoet, wordt het ineens als acceptabel gezien om te stoppen met ze te betalen. Dit past niet bij een sport met menselijke waarden”, klinkt het.

Planeet

Volgens Sage staan meer clubeigenaren op het punt zijn voorbeeld te volgen. “Op welke planeet bevinden ze zich?”, zegt Sage in een reactie op de kritiek van de PFA. “Miljoenen Australiërs zijn hun baan kwijt, mensen gaan dood en wij laten de spelers gewoon tot 22 april bij hun families zitten?”

De internationale spelersvakbond FIFPro is bezorgd over de manier waarop overal ter wereld wordt gekort op salarissen van spelers. Dat gebeurt volgens de FIFPro lang niet altijd in goed overleg.