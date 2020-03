“Kleine broodrooster” bepaalt in 5 minuten of iemand corona heeft

Het Amerikaanse bedrijf Abbot Laboratories heeft naar eigen zeggen een draagbaar toestel ontwikkeld waarmee in enkele minuten kan worden vastgesteld of een persoon besmet is met het nieuwe coronavirus of niet. Het wil vanaf volgende week 50.000 tests per dag leveren aan de gezondheidsdiensten in de Verenigde Staten.

Het bedrijf stelt in een persbericht dat het apparaat voor de nieuwe moleculaire test ongeveer zo groot is als een “kleine broodrooster” en daardoor ook goed gebruikt kan worden buiten ziekenhuizen. In vijf minuten is duidelijk of de Covid-19-test positief is, de resultaten van een negatieve test zijn er in dertien minuten.

De Amerikaanse toezichthouder (FDA) heeft de test nog niet formeel goedgekeurd, maar heeft via een spoedprocedure wel alvast toestemming gegeven voor het gebruik ervan door laboratoria en gezondheidsdiensten, zegt Abbott Laboratories.

In de Verenigde Staten zijn meer dan 100.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, zo bleek vrijdag uit een telling van de Johns Hopkins University. Ruim 1.500 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.