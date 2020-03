8 coronagevallen in woon-zorgcentrum Wingene: drie medewerkers en vijf bewoners besmet

Wingene - Zaterdag zijn, ondanks de strikte (hygiënische) maatregelen die worden gehanteerd, coronabesmettingen vastgesteld bij drie medewerkers en vijf bewoners van het woon-zorgcentrum Amphora in het West-Vlaamse Wingene. Een van de personeelsleden en een bewoner zijn gehospitaliseerd, maar verkeren niet in zware ademhalingsmoeilijkheden.

De eerste isolaties van bewoners met ziektesymptomen in het woon-zorgcentrum dateren van twee weken geleden. “De betrokken leefgroepen werden afgezonderd en waar nodig werden bewoners ook in hun kamer gehouden”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). De noodprocedure schakelde zaterdag, na de officiële bevestiging van de coronagevallen, nog een versnelling hoger. “In plaats van hele leefgroepen in isolatie te houden, worden nu alle besmette bewoners ondergebracht in dezelfde verzorgingseenheid en met supplementair toezicht”, aldus nog de burgemeester.

Twee van de drie personeelsleden verblijven thuis in ziekteverlof, een derde ligt op de corona-afdeling in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor een van de vijf getroffen bewoners. “Die persoon werd eigenlijk met andere klachten opgenomen, maar bij nader onderzoek bleek die patiënt ook besmet met Covid-19”, zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van woon-zorggroep GVO. Hij benadrukt dat niemand voorlopig naar de afdeling intensieve zorgen moest worden overgebracht en dat het vrijwel uitsluitend om milde klachten gaat.

“We gaan er uiteraard alles aan doen aan om de verdere verspreiding te voorkomen”, zegt burgemeester Verkest nog. “Om te slagen in onze missie roepen we nogmaals iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen. Handen wassen, afstand houden en thuis blijven, dat is nu belangrijker dan ooit en de enige manier om levens te redden. Uiterste discipline is hier op haar plaats.”

Voor woonzorggroep GVO is het nog maar het eerste woon-zorgcentrum van de tien die het overkoepelt in West-Vlaanderen waar corona is uitgebroken. “We volgen de maatregelen al van in het begin nog strikter op dan de overheid noodzakelijk acht. Zo draagt ons personeel al twee weken mondmaskers”, geeft gedelegeerd bestuurder Bruggeman van GVO nog mee.