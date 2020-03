Ongehoord in coronatijden: speler van Spaanse eersteklasser vlucht per auto (!) naar Denemarken na quarantaine

De Deense voetballer Pione Sisto heeft zonder toelating van zijn club Celta de Vigo Spanje verlaten voor het land waar hij is opgegroeid. De 25-jarige vleugelspeler trok zich daarbij niets aan van de lockdown in Spanje.

Hij riskeert een sanctie van zijn club, zo melden verschillende Spaanse media. Een bevestiging van Celta de Vigo is er evenwel (nog) niet.

Nadat hij 14 dagen in quarantaine zat in Spanje zou Sisto met zijn auto Vigo verlaten hebben, afgelopen vrijdag zou hij bijna 3.000 kilometer verderop aangekomen zijn in Kopenhagen. Volgens Spaanse media bracht Sisto, die 21 caps verzamelde voor de Deense nationale ploeg, zijn club pas op de hoogte toen hij al onderweg was.

Sisto kwam vorig jaar ook al eens in het oog van de storm terecht toen hij 21 dagen lang niets anders dan fruit at in een poging om af te vallen. Daardoor kon hij na verloop van tijd niet meer volgen op training terwijl Celta in volle degradatiestrijd was.