Video toont hoe ernstig situatie is in ziekenhuis New York: afdeling intensieve zorgen raakt stilaan overbevolkt Video: Facebook

Het coronavirus heeft de Verenigde Staten steeds steviger in zijn greep. Vooral in New York is de situatie erg verontrustend. Een video dat gemaakt werd in een ziekenhuis laat zien met welke uitzonderlijke omstandigheden de hulpverleners dagelijks geconfronteerd worden.

Het filmpje werd donderdag vastgelegd in het Jamaica Hospital Medical Center, op de afdeling intensieve zorgen. De patiënten liggen er dicht bij elkaar, terwijl anderen ondertussen op een stoel moeten zitten. Er valt ook even een gesprek te horen tussen twee dokters. “Wie is de ziekste patiënt?”, vraagt iemand. “Ik weet het niet”, volgt als antwoord.

Kiya Fox Brown kreeg de beelden in haar bezit via een hulpverlener die anoniem wenste te blijven. Ze besloot ze te delen op Facebook om anderen te waarschuwen. “Dit is geen spel, blijf alstublieft binnen”, schreef ze erbij. In de Verenigde Staten zijn intussen al de meeste besmettingen met het virus ter wereld vastgesteld. Het land heeft de kaap van 100.000 coronabesmettingen inmiddels overschreden. Ongeveer 45 procent daarvan komen uit de staat New York.

