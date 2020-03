Bouwunie vraagt om schilder- en andere werken in huis opnieuw toe te laten

Bouwunie, de koepel van kmo’s in de bouwsector, vraagt om niet-dringende werkzaamheden binnenshuis zoals schilderwerken of schrijnwerkerij toch opnieuw toe te laten. Veel aannemers die zich uitsluitend op dat soort van activiteiten concentreren zitten nu grotendeels zonder werk, maar hebben geen recht op de Vlaamse hinderpremie, klinkt het.

Boilers herstellen, lekken in het dak dichten of andere hoogdringende werkzaamheden in bewoonde woningen zijn nog toegelaten. Maar minder dringende werken, denk aan muren schilderen of schrijnwerken laten uitvoeren, kunnen niet. Daardoor liggen veel bouwbedrijven die voornamelijk voor particulieren aan de slag zijn eigenlijk verplicht stil, zegt Bouwunie, en dat terwijl ze geen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro voor ondernemers die door het coronavirus de deuren moeten sluiten.

Bouwunie vraagt nu om het verbod op niet-dringende werkzaamheden in bewoonde woningen op te heffen, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Als het veilig kan, waarom zou er dan niet gewerkt kunnen worden?”, zegt hij. “Eventueel met extra maatregelen om het risico op besmetting nog meer in te perken”. “Als deze versoepeling niet mogelijk is, dan is het niet meer dan rechtvaardig om deze bedrijven die verplicht stilliggen ook een hinderpremie toe te kennen”, klinkt het.

Bouwunie heeft daarover al een brief geschreven naar Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), die bevoegd is voor de hinderpremies. De toelating om de activiteiten opnieuw te mogen uitoefenen, zit federaal.