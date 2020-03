Politie sluit ‘kleinste bibliotheek van Vlaanderen’: “Hoe goed dit initiatief ook bedoeld was, we moeten het verbieden”

Londerzeel -

De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) heeft in Londerzeel-Sint-Jozef de ‘kleinste bibliotheek van Vlaanderen’ gesloten. Gerda Verhulst (61) wilde met het sluiten van bibliotheken via een box een gratis uitleendienst van ‘Suske en Wiske’-strips en later ook een box ‘Jommekes’ ter beschikking stellen aan voorbijgangers. “Zeer moeilijk om hier een lijn te trekken, maar alles wat mogelijk mensen aantrekt, moeten we verbieden, hoe goed dit initiatief ook bedoeld was”, zegt korpschef Alain Meerts van de zone KLM.