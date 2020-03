Jongeren raken bijna slaags met politie in Schaarbeek na niet respecteren van ‘social distancing’

Brussel / Schaarbeek - In Schaarbeek vond een heftige confrontatie plaats tussen enkele jongeren en de politie. Toen de agenten een groep jongeren erop wezen dat ze geen anderhalve meter afstand bewaarden, raakte de situatie zwaar verhit. Er volgde een stevige discussie, waarbij de politie ook iemand tegen de grond werkte.

Het incident gebeurde vrijdagmiddag in de Paviljoenstraat. De beelden laten zien hoe de jongeren duidelijk geen zin hadden om zich te houden aan de coronamaatregelen. De agenten grepen vervolgens in. Een van de jongeren werd opgepakt, terwijl de anderen verbaal hun beklag deden bij een andere agent. In totaal werden een tiental politiewagens in de buurt gesignaleerd om de gemoederen te bedaren.