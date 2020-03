N-VA onthoudt zich bij stemming voor Europees geld tegen corona: “37 miljoen voor België, maar 25 miljoen gaat naar Wallonië”

Voor: 683 europarlementairen. Tegen: eentje. Onthoudingen: vier, waaronder drie N-VA’ers. Dat is het resultaat van de stemming voor het uittrekken van 37 miljard euro aan steunmaatregelen in de strijd tegen corona. De reden waarom N-VA niet voor stemt? Uit protest dat Vlaanderen uit die pot maar 6 miljoen euro krijgt en Wallonië 25 miljoen euro opstrijkt. “We worden ongelooflijk achtergesteld”, zegt Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA).

“Een quasi volledige unanimiteit in het Europees Parlement over maatregelen in de strijd met Covid19”, schrijft Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V). “Ongelooflijk dat N-VA zich als enige (!!!) fractie onthoudt over broodnodige maatregelen voor gezondheidszorg, werknemers en kmo’s.”

Van de drie maatregelen die voorlagen, steunde N-VA er twee, maar bij het cohesiefonds onthielden de parlementsleden van de partij zich. Pikant detail: zelfs Vlaams Belang stemde voor. In dat cohesiefonds zit 37 miljard euro aan Europees geld. Geld dat er zeker moet komen, maar - vinden ze bij N-VA - dat dan wel juist verdeeld moet worden.

Verdeelsleutel

“Zo’n cohesiefonds dient eigenlijk om financieel zwakkere regio’s te ondersteunen”, klinkt het bij Europarlementslid Assita Kanko (N-VA). “Nu willen ze dat geld gebruiken in de strijd tegen corona, maar houden ze wel die zelfde verdeelsleutel aan. Het gevolg laat zich raden. Van de 37 miljoen dat naar België vloeit, houdt Vlaanderen er maar 6,5 miljoen over. Wallonië krijgt ongeveer 25 miljoen euro. De ziekte slaat nochtans in Vlaanderen veel harder toe dan in Wallonië.”

De onthouding moet je dan ook vooral zien als een signaal dat dat niet kan, zegt N-VA. “Wij willen dat geld niet tegenhouden”, zegt Kanko’s partijgenoot Johan Van Overtveldt. “Sterker zelfs, ik zal mij als voorzitter van de commissie Begroting inzetten om meer geld uit te geven als we het kunnen vinden. Maar wat we nu krijgen is veel te weinig.”

Hij maakt snel een rekensom. “Er zijn ongeveer zes miljoen Vlamingen. Afgerond is dat 1 procent van alle Europeanen. Dus zouden we aanspraak moeten maken op 1 procent van die 37 miljard, zo’n 370 miljoen euro. Maar, zegt Europa, rijkere regio’s krijgen minder dan armere regio’s. Dat vind ik normaal. Laten we dus de helft nemen, 185 miljoen euro. Dat is nog altijd pakken meer dan die 6,5 die we krijgen. Blijkbaar vindt mevrouw Franssen het oké dat we op zo’n onwaarschijnlijke manier worden achtergesteld.”

“Elders krijgt Vlaanderen wel meer”

Maar Franssen houdt voet bij stuk. “Het doel moet toch zijn om de middelen zo snel mogelijk bij de patiënten, de getroffen werknemers en de bedrijven krijgen”, klinkt het. “Dan moet je niet nog maandenlang onderhandelen over een nieuwe verdeelsleutel voor al besliste fondsen. Nu krijgen de meest getroffen lidstaten zoals Spanje en Italië het meest.”

Ze wijst erop dat het eigenlijk de federale overheid is die de meeste kosten moet dragen. En laat die met vier miljoen euro nog minder dan Vlaanderen krijgen. En stipt ze aan, dit is maar één van de vele initiatieven. “Elders krijgt Vlaanderen wél meer dan Wallonië.”