Van “onze sport zal nooit meer dezelfde zijn” tot “een regelrechte schande”: niet alle ploegen gelukkig met beslissing KBVB om kampioenen nu al aan te duiden

De Crisiscel Corona van de Voetbalbond besliste vrijdag om alle georganiseerde amateurcompetities van 1ste amateurklasse tot 4de provinciale definitief stop te zetten. De eindklassementen worden bepaald op basis van het aantal punten behaald op 12 maart. Een beslissing die niet overal in goede aarde valt.

Het voetbalseizoen zit er dus op voor alle teams -behalve die uit de Jupiler Pro League en de Proximus League. Er worden geen eindrondes en testwedstrijden meer gespeeld en als er teams meer of minder wedstrijden dan hun reeksgenoten hebben afgewerkt, wordt er met een coëfficiënt gewerkt. Dat wil dus zeggen dat de promotie- en degratiestrijd in één klap gedaan is.

Veel ploegen kunnen leven met de de beslissing van de KBVB,niet iedereen. Zo is er ’s Graven­wezel-Schilde in de Antwerpse eerste provinciale. Dat was nog volop in de race voor het behoud, maar het corona­virus besliste er anders over. Volgend seizoen wacht tweede provinciale. “Het doet pijn om op deze manier te moeten degraderen”, zegt coach Kurt Gessner. “Eerlijk vind ik dit niet. We hadden nog een wedstrijd tegoed. Winnen we die, redden we ons. Op deze manier wordt ons die kans ontnomen. Als de competitie niet kan worden verdergezet, hadden ze alles ook maar nietig moeten verklaren.”

Ook voor provinciegenoot Achterbroek was er slecht nieuws: dat zakt naar derde provinciale. “Ondanks onze achterstand op GR Katelijne geloofde ik nog steeds in de redding”, zegt trainer Sammy Clymans. “We hadden nog een wedstrijd tegoed en ook ons programma oogde veel makkelijker. Al heb ik ook begrip voor de bond. Elke beslissing zou voor- en tegenstanders kennen. Toch voelt het zuur aan dat ze voor promotie naar het puntentotaal hebben gekeken en voor de degradatieplaatsen niet. Echt consequent kan je dat niet noemen.”

“Dubbel gestraft”

In de Antwerpse derde provinciale A was zowel bovenaan als onderin de spanning een heel seizoen lang te snijden. Sommige ploegen hadden op het moment van stopzetten zelfs drie wedstrijden minder gespeeld dan andere clubs. Grootste slachtoffers: Pulle en Brecht. “We worden eigenlijk dubbel gestraft”, zegt Brecht-voorzitter Luk de Ranter. “Enkele weken geleden verliezen we drie punten door een administratieve fout van de scheidsrechter. En nu hebben we de pech dat we dan ook nog één of twee wedstrijden meer hebben gespeeld dan onze concurrenten. Al is het niet zeker dat die andere teams hun inhaalwedstrijden zouden winnen. Op deze manier degraderen is allerminst leuk en eerlijk. Zeker omdat wij nog tegen de laatste twee in het klassement moesten. Een regelrechte schande is het enige wat ik over deze beslissing kan zeggen. Dit heeft niets met het sportieve te maken.”

Bij Pulle hetzelfde verhaal als in Brecht. “Een uitzonderlijke omstandigheid had een uitzonderlijke oplossing mogen meebrengen”, zegt voorzitter Kurt Van Laer. “Toch heeft de voetbalbond vastgehouden aan de letter van het reglement. Dit doet veel pijn en is moeilijk te aanvaarden. Eigenlijk is deze beslissing een beetje een vervolg van ons seizoen. We kwamen in een rotreeks terecht met verre verplaatsingen en geen enkele club uit onze buurt. Vervolgens missen we onze start en kampen we met veel blessures. Op het moment dat alles in orde lijkt te komen, krijgen we dan op deze manier het deksel op de neus. Maar oké, natuurlijk blijft dit ‘maar’ voetbal. Er zijn nog altijd grotere problemen in de wereld.”

“Geen apotheose”

Niet alleen de zakkers blijven met een zuur gevoel achter. SV Oostkamp gaat als kampioen in de West-Vlaamse eerste provinciale naar derde amateur. T2 Kurt Delaere, die volgend seizoen T1 wordt, wacht een zware opdracht in het nationale amateurvoetbal. “Het is jammer dat er geen apotheose en ontlading op het veld meer volgt, maar daarom is deze titel niet minder verdiend. Jammer ook dat er geen echt afscheid is voor onze trainer Dieter Lauwers, maar we zullen dit nog goedmaken en een plaatsje geven.”

“Nooit meer hetzelfde”

“Het is wat het is”, zegt Yannick Platteeuw van Vlamertinge, dat uit de West-Vlaamse eerste provinciale verdwijnt. “Er zijn nu belangrijkere zaken en er zal altijd nog gevoetbald worden, maar ook onze sport zal na deze crisis nooit meer dezelfde zijn.”

Nogal wat clubs vrezen nu dat er sponsors zullen afhaken. “We gaan nu niet verder shoppen. Want over welke financiële middelen gaan we nog beschikken? Sponsors gaan immers ook de gevolgen ondervinden van corona”, reageert voorzitter Jos Haegdorens van kersvers kampioen Koersel (1ste provinciale Limburg).

Alle stijgers en zakkers

Behoudens het (niet) halen van licenties. De stijgers en zakkers zijn nog niet in elke provincie bekend:

NATIONAAL

Eerste amateurs

Kampioen: Deinze

Degraderen: La Louvière Tubeke Winkel Sport

Tweede amateurs

Kampioenen: Knokke, Tienen

Degraderen: Sint-Niklaas Hamme Vosselaar Duffel

Derde amateurs

Promoveren: Zelzate (kampioen), Lyra-Lierse (kampioen), Ninove, City Pirates, Heur-Tongeren

Degraderen: Melsele, Oostnieuwkerke, Bornem, Bilzen-Waltwilder, Helson Helchteren, Linden

ANTWERPEN

Eerste provinciale

Promoveren Lille (kampioen), De Kempen, Racing Mechelen

Degraderen: Herentals, ‘s-Gravenwezel, Hoboken, St.-Dimphna

Tweede provinciale

Promoveren: Bevel (kampioen), Rapid Leest (kampioen), Ranst, Retie, Vorselaar

Degraderen: Achterbroek, Burcht, Turk Sport, White Star, Laakdal, Schriek

Derde provinciale

Promoveren: Ekeren (kampioen), Bonheiden (kampioen), Arendonk (kampioen), Zandvliet, Minderhout, Olmen, Zwaneven

Degraderen: Brecht, Pulle, Meerle, Borsbeek, Leest United, Hombeek, Hove, Nielse, Mol, Herenthout, Gierle, Flandria, Turnhout B (stopt)

Vierde provinciale

Promoveren: De Kempen B (kampioen), Gooreind (kampioen), Wintam (kampioen), Punt, Larum, (kampioen), Beerzel (kampioen), Exc. Essen, Hemiksem, Lippelo, Netezonen, Oevel, Halle, Oosthoven

OOST-VLAANDEREN

1ste provinciale

Kampioen: Voorde-Appelterre

Bijkomende stijger: Bambrugge

2de provinciale A

Kampioen: Drongen

Bijkomende stijger: Sleidinge

2de provinciale B

Kampioen: Munkzwalm

2de provinciale C

Kampioen: Grembergen

Bijkomende stijger: Doorslaar

3de provinciale A

Kampioen: FC Destelbergen

Bijkomende stijger: Beervelde

3de provinciale B

Kampioen: Sint-Denijs-Sport

Bijkomende stijger: Houtem

3de provinciale C

Kampioen: Eine

3de provinciale D

Kampioen: Baardegem

3de provinciale E

Kampioen: Kallo

Bijkomende stijger: Rangers Opdorp

4de provinciale A

Kampioen: Kaprijke-Bentille

Bijkomende stijger: Knesselare

4de provinciale B

Kampioen: Volkegem

Bijkomende stijgers: Michelbeke en Zevergem

4de provinciale C

Kampioen: Sint-Goriks

Bijkomende stijgers: Idegem en Okegem

4de provinciale D

Kampioen: HO Kalken B

Bijkomende stijger: Cercle Melle

4de provinciale E

Kampioen: Tielrode

Bijkomende stijger: Rupelmonde

Dalers provinciale:

Adegem, Haasdonk, Kruibeke, DKW Evergem, Ursel, Windeke, Gavere-Asper, Buggenhout, Meldert, Oostakker, Muide, De Pinte, Massemen, Petegem a/d Schelde, Huise-Ouwegem, Bonanza, Moorsel, Moerbeke-Geraardsbergen, FC Sint-Niklaas,Lebbeke B.

WEST-VLAANDEREN

Eerste provinciale

Kampioen: Oostkamp

Tweede provinciale

Kampioenen: Diksmuide A, Rumbeke,

Derde provinciale

Kampioenen: Veurne, Beerne A, Moorsele

Vierde provinciale

Kampioenen: Jonkershove, Ruddervoorde, Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel B

BRABANT

Eerste provinciale

Kampioen: Diest

Tweede provinciale

Kampioenen: Houtem-Oplinter, Wambeek Ternat

Derde provinciale

Vissenaken of Geetbets, Baal, Machelen, Wemmel

Vierde provinciale

Houtem-Oplinter B, Zichem, Herent B, Grimbergen B, Kapelle op den Bos, Vliezenbeek

LIMBURG

Eerste provinciale

Kampioen: Koersel

Degraderen: Houthalen, Meeuwen, Halen, Leopoldsburg

Tweede provinciale A

Promoveren: Thor Hasselt (kampioen), Herderen-Millen

Degraderen: Zutendaal, Biesen, Munsterbilzen

Derde provinciale A

Promoveren: Boorsem (kampioen) en Opglabbeek

Degraderen: Opoeteren, Bokrijk

Derde provinciale B

Promoveren: Anadol (kampioen), Hechtel

Degraderen: Lummen, Breugel, Zelem

Derde provinciale C

Kampioen: Gravelo

Degraderen: Heers, Veldwezelt, Rutten

Vierde provinciale A

Promoveren: Sluizen (kampioen), Heis

Vierde provinciale B

Promoveren: Turkse Rangers (kampioen), Winterslag

Vierde provinciale C

Promoveren: Borgloon (kampioen) en Velm