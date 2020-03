De overheid heeft het gemeten: u blijft 79 procent van de tijd “in uw kot”

We blijven met z’n allen 79 procent van de tijd in ons kot – of toch binnen de grenzen van onze eigen gemeente. Dat blijkt uit de eerste metingen op basis van de gegevens die telecomoperatoren hebben vrijgegeven. Het aantal mensen dat nog een afstand boven de 40 km aflegt, is met 95 procent verminderd.

In de week van 2 maart, voor de eerste maatregelen werden aangekondigd, brachten we nog ruim een derde van onze dag buiten onze eigen gemeente door (35%). De week erna daalde dat tot 30% – die zaterdag was de eerste dag waarop de winkels sloten. In de voorbije twee weken waagden we ons nog maar één vijfde van de dag buiten onze postcode (22% en 21%).

Het gaat telkens om de periode tussen 7 en 19 uur. En het zijn voor alle duidelijkheid gemiddelden: wie wel nog gaat werken in een andere gemeente, blijft natuurlijk langer dan 2,5 uur buiten zijn eigen postcode. Maar het aantal verplaatsingen buiten de eigen postcode is in een maand tijd met 54 procent gedaald.

De lange afstanden (meer dan 40 kilometer) zijn zelfs bijna volledig weggevallen (-95%). Verplaatsingen tot net buiten de postcode (minder dan 5 kilometer) zijn met een derde gedaald. Voor de afstand tussen 5 en 40 kilometer gaat het om een daling van 60%.

Gsm-masten

De cijfers zijn berekend op basis van geanonimiseerde gegevens van de telecomoperatoren. Met andere woorden: er wordt gekeken of uw gsm of smartphone binnen bereik bleef van de gsm-masten in uw gemeente, maar de overheid kan de verplaatsingen op geen enkele manier terugleiden naar een individu.

“Deze unieke samenwerking met de telecomoperatoren geeft ons interessante inzichten op een privacyconforme manier”, zegt minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD), die de taskforce ‘Data Against Corona’ leidt. “Ik ben tevreden met deze gezamenlijke inspanning van de hele Belgische bevolking om het coronavirus te overwinnen. Zoals mijn collega Maggie De Block zegt: we hebben het virus bij zijn nekvel en we mogen nu niet lossen. Dat betekent dat we met zijn allen moeten blijven samenwerken en ons zeer strikt houden aan alle getroffen maatregelen.”