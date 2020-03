Alweer spuwincident: politie legt feestje stil in Antwerpen, aanwezige spuwt in gezicht agent

Antwerpen - De politie heeft vrijdag een feestje met tien personen in een appartement in Antwerpen stilgelegd. Een van de aanwezigen kon dat niet verkroppen en verzette zich, hij spuwde een inspecteur in het gezicht. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Eerder deze week werden ook al verschillende mannen opgepakt die naar de politie hadden gespuwd in volle coronacrisis. “Dit gedrag is onaanvaardbaar”, benadrukt het parket.

Een patrouille van de politiezone Antwerpen werd vrijdagavond rond 20.30u naar de Beschavingstraat in de Tentoonstellingswijk gestuurd omdat er mogelijk een feest aan de gang was, een overtreding van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “In een appartement troffen de inspecteurs een tiental mensen aan die uitbundig aan het vieren waren”, zegt het parket Antwerpen.

Een van de aanwezigen, een 32-jarige man, kon niet verkroppen dat het feest door de politie stilgelegd werd. “Hij reageerde verbaal agressief en gaf een valse naam op”, zegt het parket. “Omdat hij zich weerspannig bleef gedragen werd hij gearresteerd, tijdens die arrestatie spuwde hij in het gezicht van een agent.”

Speciaal team

Het parket in Antwerpen kondigde enkele dagen geleden al aan dat het hard zou optreden tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. “Dit gedrag is onaanvaardbaar”, benadrukt het parket. De 32-jarige man werd zaterdagochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. “Wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen, aanmatiging van naam en weerspannigheid”, aldus het parket.

Eerder deze week werden in Deurne, Berchem, Wommelgem, Antwerpen en op Linkeroever al verschillende mannen opgepakt die naar politiemensen of andere Antwerpenaars gespuwd hadden. De politiezone Antwerpen riep een speciaal bioresponsteam in het leven om op te treden tijdens zo’n incidenten.