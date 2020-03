Zwangere vrouw met coronavirus houdt emotionele smeekbede vanuit ziekenhuis: “Blijf alstublieft binnen”

De Britse Karen Mannering heeft woensdag met een emotionele videoboodschap duizenden kijkers beroerd. De 39-jarige vrouw is zwanger van haar vierde kind, maar ligt momenteel in het ziekenhuis na besmetting met het coronavirus. Vanop haar bed smeekt ze dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt. “Ga alstublieft niet naar buiten, het is het niet waard.”

“Een gevecht voor zichzelf en haar baby”, zo beschrijft ze haar strijd tegen het virus. Sinds vorige week zaterdag verblijft de vrouw in een ziekenhuis in Margate. “Ik heb een dubbele longontsteking. Ik heb geen idee waar ik het virus heb opgelopen, maar ik ben erg ziek.” Wanneer ze ook over het gemis van haar echtgenoot en drie kinderen spreekt, kan ze haar tranen niet meer bedwingen.

Haar belangrijkste boodschap aan de bevolking is klaar en duidelijk: zo veel mogelijk binnen blijven. “Als je nu met vrienden gaat afspreken om een stom biertje te drinken tijdens een wandeling aan de kust, dan ga je dit virus meenemen naar huis en iemand vermoorden”, stelt ze. “Iemand van je familieleden.”

Het Verenigd Koninkrijk is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Momenteel zijn er officieel al meer dan 17.000 besmettingen vastgesteld, ruim 1.000 mensen zijn overleden. Ook de Britse premier Boris Johnson heeft het virus opgelopen.

