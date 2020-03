Kevin Franck, de Belg die (n)ooit voor Real Madrid speelde, hangt zijn schoenen definitief aan de haak: “Had ik destijds maar bij Gent getekend”

Het amateurvoetbal zit er al op voor dit seizoen, en dus heeft Kevin Franck (37) de schoenen vervroegd aan de haak gehangen. Hij wordt trainer van derdeprovincialer Mere, waar hij zijn spelerscarrière ook definitief beëindigde. Maar wij kennen Franck natuurlijk als de jongen die twintig jaar geleden bij Real Madrid belandde en daar met de grote sterren mocht trainen. Helaas begón het enkel als een sprookje – een Galáctico werd hij nooit. Onlangs blikten we met hem terug op die periode. “Dit interview drukt me nog eens met de neus op de feiten…”

Er was eens… een jeugdspeler van AA Gent, die op zijn 16de zijn allereerste interview gaf in Het Nieuwsblad – in het regiokatern, welteverstaan. Of hij al droomde van een lucratieve buitenlandse transfer ...