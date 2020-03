Opsporingsbericht: Fabienne Perdrieux verdwenen in Morlanwelz

Op donderdag 26 maart 2020 omstreeks 16.30 uur verliet de 44-jarige Fabienne Perdrieux te voet de home Le Solis in de ‘rue des Ateliers’ in Morlanwelz. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Fabienne is tussen 1.70 en 1.80 meter lang en zwaar gebouwd. Zij heeft zwart haar tot op de schouders. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe jeans met glitters, een zwarte pull en zwarte laarsjes. Hebt u Fabienne gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.