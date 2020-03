Jongeman (20) valt politie aan in Middelkerke tijdens tussenkomst op lockdownparty

Een jongeman uit Middelkerke heeft vrijdag een agent aangevallen nadat de politie moest tussenkomen op een lockdownparty. Het was de tweede keer dat de jongen het samenscholingsverbod schond. Hij werd zaterdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is ondertussen vrij onder strikte voorwaarden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Toen de politie van Middelkerke vrijdag binnenviel op een privéfeest in de woning van de jongeman, reageerde hij agressief tegenover de agenten. Hij deelde verschillende klappen uit.

In de woonst van de jongen was een feest aan de gang met enkele vrienden. Donderdag betrapte de politie hem al in de duinen tijdens een samenkomst met vrienden. Hij werd zaterdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor weerspannigheid, slagen aan politie en inbreuken op het samenscholingsverbod. De jongen is vrij onder zeer strikte voorwaarden en krijgt een uitgaansverbod.