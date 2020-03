Lierse Kempenzonen stelt Tom Van Imschoot aan als nieuwe hoofdcoach

Lierse Kempenzonen heeft zaterdag zijn nieuwe coach voorgesteld. De bijna veertigjarige Tom Van Imschoot ondertekende op het Lisp een contract voor twee seizoenen. De fusieclub werd het voorbije seizoen, dat vrijdag door de voetbalbond werd beëindigd omwille van het coronavirus, dertiende in de eerste amateurdivisie en kon zich zo maar net redden.

“De keuze voor Lierse was snel gemaakt”, liet Van Imschoot weten in een eerste reactie. “Lierse is in mijn ogen een gigantisch mooie club, een slapende reus die ik mee wil helpen wakker maken. Na dit huidige seizoen moeten we heel nederig zijn en hard werken.”

Van Imschoot was als speler op het hoogste niveau actief bij STVV, Westerlo, Bergen en Oostende. Als coach deed hij ervaring op in 1B bij Lommel. Vorige zomer trok hij als T2 van Felice Mazzu naar Racing Genk, maar daar werden ze samen in november ontslagen.