Atlético Madrid rouwt om dood van jeugdspeler

Atlético Madrid heeft zaterdag het overlijden van haar veertienjarige jeugdspeler Christian Minchola bekendgemaakt. De club onthulde de doodsoorzaak niet, maar volgens Spaanse media is zijn dood niet gerelateerd aan het in Spanje hevig woekerende coronavirus. De hele club is in rouw en liet haar vlag halfstok hangen ter ere van de jonge aanvaller, die aan zijn zesde seizoen in de jeugdopleiding van Atlético Madrid bezig was.