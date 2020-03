AA Gent-voorzitter Ivan De Witte hoopt dat er snel duidelijkheid komt over afhandeling competitie: “Maar wij zijn geen opportunisten”

De voorbije dagen bleek dat er onder de Belgische voetbalclubs allerminst eendracht heerst. De splijtzwam: de afhandeling van de competities in de Jupiler Pro League en de beslissende terugwedstrijd in de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven. Vrijdag verstuurden maar liefst zeventien clubs een open brief naar de raad van bestuur en het management van de Pro League waarin ze nogmaals hun vraag herhalen om de competities per direct stop te zetten.

In de marge hiervan kregen Club Brugge en AA Gent -die de zogenaamde ‘kleinere clubs’ zouden steunen in hun pleidooi- de wind van voren van de clubs die wel nog willen voetballen. Zo hoopt Anderlecht via de play-offs nog een Europees ticket te bemachtigen. Vanavond reageerde AA Gent-voorzitter Ivan De Witte bij VTM-nieuws voor het eerst op deze heisa: “Het standpunt van AA Gent houdt in dat we goed rekening moeten houden met de gezondheidsmaatregelen en de standpunten die de regering zal innemen. En op basis daarvan kun je dan een beslissing nemen”, blijft De Witte hameren op het belang van het naleven van de instructies die door de hogere instanties worden uitgevaardigd.

Daarnaast is de Gentse voorzitter niet opgezet met de negatieve commentaren aan het adres van zijn club: “Ik wil niet dat AA Gent wordt weggezet als opportunisten die nu ten koste van alles deze tweede plaats wil behouden. We willen meewerken aan elke redelijke oplossing.”

Toch voetballen

En zo lijken de Buffalo’s toch geneigd om alsnog te voetballen dit seizoen: “Onze voorkeur gaat naar het afwerken van de dertigste speeldag, als dat mogelijk is qua gezondheidsmaatregelen. Als ik eerlijk ben, geef ik toe dat ik dit betwijfel. En als dit niet kan, dan toch liever een stopzetting en de clubs de ademruimte te geven om het volgende seizoen voor te bereiden.”

Daarbij hamert De Witte op het correct opvolgen van de instructies van de hogere instanties en de adviezen van de medische experts. De oproep van de kleinere clubs om de competitie dan maar definitief stop te zetten kan zeker op begrip rekenen van De Witte: “Ik begrijp deze clubs en waarschijnlijk zal hun stelling bewezen worden door de maatregelen die nog zullen volgen. Daarom vind ik het heel prematuur om nog over play-offs te spreken.”

“We willen het graag sportief afhandelen en er is zeker geen sprake van een opportunistische stelling die we innemen. Maar dit is een stelling van gezond verstand: als je ziet wat er allemaal gebeurt, dan denk ik dat de corona-crisis geen zaak is van weken maar eerder van maanden, waarbij het organiseren van voetbalwedstrijden niet de eerste zorg is van de regering.”

Naar eventuele gevolgen toe houdt Ivan De Witte nog alle opties open: “Een competitie met 18 is finaal misschien wel de allerlaatste mogelijkheid om tot een eindstand te komen en een regeling te vinden met het oog op volgend seizoen. Maar dat is niet de regeling die onze voorkeur wegdraagt. Als andere opties echter onmogelijk zouden zijn, zullen we dit evenwel ook steunen.”

Marc Coucke liet eerder verstaan dat de competitie eventueel deels ook nog in de maand juli kan worden afgewerkt maar dat lijkt voor De Witte dan toch een brug te ver: “Dat lijkt me niet realistisch. Marc Coucke heeft het recht om zijn mening te verkondigen maar ik denk dat hij er toch redelijk alleen mee staat.”

Heel wat clubs kijken reikhalzend uit naar een KB dat door het kabinet van minister Koen Geens zou voorbereid worden waardoor clubs overmacht kunnen inroepen naar onder meer de rechtenhouders toe: “Dat kan zeker een argument zijn maar vanuit onze redenering speelt toch vooral dat we rekening moeten houden met de gezondheidsmaatregelen die gisteren nog maar eens verlengd zijn tot 19 april en die mogelijks ook nog tot 3 mei worden verlengd.”

Wellicht volgt er komende donderdag een nieuwe meeting op de zetel van de Pro League. Ivan De Witte hoopt dat er dan een consensus kan worden gevonden en de rust in het Belgische voetbal terug kan keren: “Als men het gezond verstand gebruikt, zou er een standpunt moeten komen. Ongeacht wat dit dan ook inhoudt. Het is beter dat er klaarheid komt, zodat iedereen zich kan organiseren en eventueel volgend seizoen kan voorbereiden.”