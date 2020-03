Zomeruur in lockdown: met deze tips van slaapexperts ben je toch fris en monter

Afgelopen nacht draaiden we de klok weer één uur vooruit. Maar in een lockdown waarin vaste structuren al op losse schroeven staan, is het niet evident om naar zomertijd over te schakelen. Dat bevestigen slaapexperts. “Om ons fit te voelen, moeten we het vroege ochtendlicht opzoeken en meer bewegen.”

Vannacht draaiden we de klok van 2 uur naar 3 uur. Voor sommigen verloopt dat halfjaarlijkse overschakelen naar een ander dagritme niet zonder slag of stoot. Ze voelen zich minder fit, kunnen zich moeilijker concentreren en opstaan of inslapen is minder gemakkelijk.

“Het beste is de wintertijd aan te houden omdat die het dichtst bij de zonnetijd ligt”, zegt Ilse De Volder, expert van het slaapcentrum in het UZA in Antwerpen. “Bij wintertijd lopen we maar een uur voor op de zonnetijd, bij zomertijd twee uur. Wie gevoelig is voor die verandering, raad ik aan om zich zo snel mogelijk aan te passen. Bijvoorbeeld door bij het opstaan het felle ochtendlicht tot dertig minuten in de ogen te laten schijnen. Zo lukt het sneller om je biologische klok te resetten en om tekenen van winterblues de kop in te drukken.”

Avondwandeling

Door de lockdown kan de impact van de zomertijd op onze slaapkwaliteit nog groter zijn, aldus slaapexpert Jana Maes. “We bewegen minder en komen minder buiten. In combinatie met meer stress, angst en gepieker door de onheilsberichten, kan dat tot nog meer slapeloosheid leiden. Maar dat is dubbel, want ik hoor van patiënten dat ze door de lockdown net een rustiger dagritme hebben, zonder files en zonder de dagelijkse rush.”

Omdat we tijdens de lockdown mentaal en fysiek minder actief zijn, luidt het advies: zorg geregeld voor beweging. En omdat het langer licht blijft, ook ’s avonds. “Een avondwandeling heeft een zeer gunstig effect op de slaapkwaliteit”, zegt Jana Maes nog.

Ook Johan Verbraecken, diensthoofd van het slaapcentrum aan het UZA, benadrukt het belang van beweging. “Zeker nu hebben we lichaamsbeweging nodig om vermoeidheid op te bouwen en slaapbehoefte te creëren. Als mensen geen uitlaatklep hebben en de klok rond op elkaars lip zitten, werkt dat op het gemoed.”