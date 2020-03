Ronaldo en co leveren vier maanden salaris in, Barcelona bekijkt plan om gebrek aan inkomsten te compenseren

De spelers van Italiaans kampioen Juventus hebben besloten vier maanden loon af te staan als gevolg van de coronacrisis. Juventus maakte het nieuws bekend op haar website. De geste van de spelers bespaart de Oude Dame liefst 90 miljoen euro. Mogelijk gaat ook Lionel Messi tijdelijk minder verdienen: ook bij Barcelona wordt er gesproken over besparen op de lonen én zou er weer sprake zijn van voorbereidingsmatchen in Azië.

In de Italiaanse media werd de voorbije dagen al bericht dat na een videoconferentie tussen aanvoerder Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci en Gianluigi Buffon de maatregelen werden aanvaard. Voor topspeler Ronaldo zou het gaan om een bedrag van bijna vier miljoen euro.

“Door de huidige wereldwijde noodtoestand kan er momenteel niet gepresteerd worden”, begon Juventus haar persbericht. “Er werd vervolgens een akkoord gevonden met de spelers en de coach van het eerste elftal om voor de rest van het seizoen een compensatie te doen. Het bereikte akkoord voorziet in een bedrag dat overeenkomt met de lonen van maart, april, mei en juni 2020. De komende weken zullen de persoonlijke akkoorden met de spelers en coach afgerond worden.”

Als de matchen van dit seizoen alsnog ingepland worden zal de club opnieuw met de spelers onderhandelen om ze alsnog te vergoeden.

Ook in Spanje besparen intussen teams op de lonen: onder meer Espanyol en Atletico Madrid snoeiden al in de lonen van hun spelers. Mogelijk volgt ook FC Barcelona dat voorbeeld. Dat had vorig seizoen een omzet van 840 miljoen euro, maar de club gaat ook gebukt onder een torenhoge loonlast. Alleen al Lionel Messi verdient jaarlijks 35 miljoen euro, los van bonussen. De Catalanen wilden daarom eerst 70% besparen op de spelerslonen zolang de competitie stilligt, maar kwam niet tot een akkoord met de spelers. Die zouden volgens diverse Spaanse sportkranten bereid zijn in te leveren, maar dan zo’n tien procent. Een akkoord is er nog niet.

Barcelona zou er ook aan denken om deze zomer toch weer op wereldtournee te gaan om broodnodig kapitaal op te halen. Nochtans was er na afgelopen zomer en de moeilijke start van het seizoen besloten dat niet meer te doen. Te veel reizen, te weinig trainen, kloegen ook de spelers. Maar door de weggevallen inkomsten is elke euro welkom en zou de optie van enkele galamatchen in Azië weer op tafel liggen. Dat zo’n matchen lucratief kunnen zijn bewees Football Leaks al. Toen Real Madrid en Barcelona in de zomer van 2017 in Miami de eerste Clásico buiten het Spaanse grondgebied speelden leverde dat Barcelona bijna zes miljoen euro op.