Vroedvrouwen vrezen meer postnatale dipjes door coronavirus: “Ouders kunnen hun geluk veel moeilijker delen”

Je pasgeboren baby tonen via Skype: ouders die nu een kindje krijgen, hadden het zich wellicht anders voorgesteld. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) vreest in deze coronatijden meer mentale dipjes bij kersverse ouders. “Ze kunnen hun geluk moeilijker delen. En als ze erdoor zitten, zijn de opties beperkt om er even van te ontsnappen.” Ook Kind en Gezin is bezorgd.