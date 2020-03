1.850 nieuwe besmettingen, en toch is dat goed nieuws: waarom specialisten ondanks zware cijfers optimistisch zijn

Alweer 575 patiënten extra in de ziekenhuizen, en 99 mensen erbij op intensieve zorgen. Nog eens 64 overlijdens en maar liefst 1.850 nieuwe besmettingen. Recordcijfers zijn het. Amper een week geleden stond het totale aantal overlijdens nog maar op 67, en toen schrokken we al omdat in één keer 30 mensen waren gestorven. En toch zien specialisten een positieve tendens in de nieuwe cijfers. “Zonder de inspanningen was het veel erger geweest.”