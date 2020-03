New York mogelijk in quarantaine, Spanje sluit bedrijven en Rusland gooit grenzen dicht

Lockdown Wuhan na maanden eindelijk versoepeld

• In de VS overweegt president Donald Trump om de staten New York, New Jersey en delen van Connecticut voor twee weken in quarantaine te plaatsen. Gisteren stond de teller op 728 doden en 52.318 besmettingen in de staat New York. Dat is bijna de helft van alle besmettingen in de VS. Ondertussen kampen de ziekenhuizen met een steeds groter tekort aan beschermende middelen zoals mondmaskers en cruciale apparaten voor beademing. Een ziekenhuisschip van de Amerikaanse marine is onderweg en er worden vier tijdelijke ziekenhuizen met elk duizend bedden ingericht. Eén ziekenhuis plaatste zelfs al een koelwagen omdat er geen plaats meer is om de lichamen te bergen.

• Spanje legt vanaf morgen de economie voor minimaal twee weken stil. Enkel essentiële bedrijven blijven draaien en alleen mensen met een vitaal beroep mogen nog op straat komen.

• In het Verenigd Koninkrijk is het aantal overlijdens door het coronavirus over de kaap van 1.000 gesprongen. Er kwamen in één dag 260 doden bij, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekendgemaakt. De dodentol staat nu op 1.019.

• Rusland sluit vanaf middernacht – lokale tijd – alle grensovergangen via de weg, het spoor of het water. Alle internationale vluchten werden eerder al opgeschort. In de hoofdstad Moskou zijn de handelszaken, restaurants en grotere parken sinds gisteren voor minstens een week gesloten. Ook elders in Rusland zijn alle cafés en restaurants dicht.

• In Nederland werden gisteren 93 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal doden komt zo op 639 te liggen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn in Nederland 2.954 patiënten opgenomen in ziekenhuizen.

• In de strijd tegen het coronavirus heeft Frankrijk in China meer dan 1 miljard mondmaskers besteld. Onze zuiderburen hebben nood aan 40 miljoen maskers per week. Sinds de uitbraak zijn daar al 37.575 bevestigde gevallen genoteerd. (csn)