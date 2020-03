Al meer dan 10.000 doden in Italië

Wereldwijd al 30.671 doden

Het aantal doden lag gisteren dan wel ietsje lager dan de 919 van vrijdag, maar met 889 overledenen slaat het coronavirus nog steeds keihard toe in Italië. Toch probeerde eerste minister Giuseppe Conte gisteravond tijdens een persconferentie ook positief nieuws te brengen. “We hebben vandaag het hoogste aantal genezen patiënten geregistreerd, namelijk 1.434”, klonk het. “Begin volgende week spreken we met de experten en hopen we nog goed nieuws te krijgen.”

De doodskisten van coronaslachtoffers worden ontsmet. Photo News

Intussen leven de Italianen al drie weken lang in lockdown. Maar gezien de epidemie nog steeds fel woedt, is van afzwakken geen sprake. “Het is duidelijk dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen niet zullen openen”, zei Conte. “Als we redelijk zijn, dan kunnen we nog niet spreken over een terugkeer naar normale activiteiten.” Conte liet voorts nog weten dat er 4,7 miljard euro vrijgemaakt wordt om diegenen die het meest in moeilijkheden komen te helpen met onder meer voedselpakketten en winkelbonnen.

Toch zucht van opluchting

De Noord-Italiaanse regio Lombardije blijft met meer dan 500 nieuwe sterfgevallen nog steeds het zwaarst getroffen. Maar toch klinkt net daar wat hoop. Zelfs al zijn er intussen 40.000 mensen besmet en 6.000 overleden, het aantal nieuwe patiënten dat er gehospitaliseerd wordt, lijkt stilaan stabiel te worden. In 24 uur tijd kwamen er bij de 1.319 mensen op intensieve zorgen maar 27 meer bij. “Er komt stilaan een zucht van opluchting bij onze zorgverleners. Een kleine zucht, maar die is er wel”, aldus Giulio Gallera, gezondheidscommissaris van de regio Lombardije. “In alle ziekenhuizen zien we een terugloop van het aantal patiënten dat zich aanmeldt. Op sommige plaatsen gaat het om een zeer minieme verandering, op andere plaatsen om een toch wel duidelijke.”

Besmettingen in Vaticaan

Het Vaticaan maakte gisteren nog bekend dat na onderzoek bij 170 mensen er zes positieve coronatesten bleken te zijn. “Ik kan bevestigen dat noch de Heilige Vader noch zijn naaste medewerkers onder hen waren”, zei een woordvoerder. Twee mensen die in hetzelfde gebouw wonen als de 83-jarige paus testten wel positief. Eerder gingen ook al geruchten dat de paus zelf besmet zou zijn. Begin maart voelde Franciscus zich niet lekker, maar dat bleek een gewone verkoudheid te zijn.