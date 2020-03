Crevits lanceert extra maatregelen om economie niet te laten uitdoven

De gezondheidscrisis heeft op dit moment alle prioriteit. Zolang de pandemie woedt, moet de economie even op een lager pitje staan. Maar het is niet de bedoeling dat die helemaal uitdooft. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep al op om te gaan werken, als de gezondheidsvoorschriften het toelaten. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) onderschrijft die oproep 300 procent. Om zo veel mogelijk mensen aan het werk te kunnen krijgen in coronatijden, vaardigt ze vier tijdelijke maatregelen uit.

Als eerste maatregel versoepelt Crevits de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen. Zo ondersteunt Vlaanderen mensen met een arbeidshandicap die weer gaan werken. Dat gaat van mensen met rugklachten tot psychische problemen. Alleen moet je normaal kunnen aantonen dat je een bepaald niveau van inkomsten haalt om in aanmerking te komen voor de premie. Aangezien corona dat dreigt te torpederen, schroeft Vlaanderen die voorwaarde nu voor een stuk terug. De ondersteuningspremie kan tot net geen 2.000 euro per kwartaal oplopen.

Hetzelfde geldt voor wie langdurige werklozen aanwerft. Ook zij mogen rekenen op een premie van Vlaanderen, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren van hun nieuwe aanwinst. Het bedrag zal worden berekend op basis van de maanden vóór de crisis. “Om te vermijden dat ondernemers nog meer financieel nadeel ondervinden.”

Zelfstandigen en economische migranten

Voor wie op het punt staat om zijn eigen zaak op te starten, gooit corona eveneens roet in het eten. Aangezien veel plat ligt, stellen starters hun avontuur liever nog even uit. En ook zij dreigen op die manier premies te missen, zoals transitiepremies voor wie zelfstandige in hoofdberoep wordt. Die mensen krijgen drie maanden langer de tijd om in orde te zijn met hun dossier.

Daarnaast verlengt Vlaanderen de geldigheid van de arbeidskaart voor economische migranten. Dat is een tijdelijke pas om hier te mogen wonen en werken. Maar door de lockdowns over de hele wereld zit een groep van die mensen hier vast en zouden die wettelijk gezien niet meer mogen werken. Dat euvel wordt ook uit de wereld geholpen.