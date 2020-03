Nederland roept honderdduizenden Chinese mondmaskers terug uit ziekenhuizen

Een groot deel van de mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China importeerde, voldoet niet aan de kwaliteitseisen. De maskers waren al verdeeld over ziekenhuizen, waardoor het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid een terugroepactie is begonnen.

Het gaat om in totaal 600.000 zogeheten FFP2-maskers, bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen mondmaskers. De maskers werden volgens de Nederlandse openbare omroep NOS afgekeurd omdat ze niet goed om het gezicht passen of omdat de membranen, de hele fijne filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden, niet goed functioneren.

De mondmaskers waren intussen al verdeeld over de ziekenhuizen. “De mondkapjes die niet voldoen worden teruggehaald”, verzekert het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid tegenover de NOS. “Wij hebben geen overzicht of er al ondeugdelijke mondkapjes gebruikt werden in de ziekenhuizen.”

De afgelopen weken zijn ook aan België verschillende miljoenen mondmaskers uit China bezorgd, zowel gewone chirurgische mondmaskers als FFP2-maskers. Meldingen over ondeugdelijke maskers zijn er in ons land voor alle duidelijkheid nog niet.