Minder interventies door VAB, maar ze nemen meer tijd in beslag door coronamaatregelen

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, in het weekend van 15 maart, kent mobiliteitsorganisatie VAB een stapsgewijze terugval van het aantal pechgevallen. Vanaf donderdag 19 maart daalde het aantal pechgevallen tot zo’n 50 procent van het aantal pechgevallen tijdens weekdagen. Interventies nemen ook meer tijd in beslag, omwille van de veiligheidsmaatregelen zoals het desinfecteren van vervangwagens en voertuigen met pech en de ‘social distancing’. Dat meldt VAB zondag in een persbericht.

Opvallend is dat in de week van 23 maart het aantal pechgevallen op de VAB-Alarmcentrale opnieuw steeg, tot 64 procent van het totaal aantal pechgevallen op een “normale dag” (zonder coronamaatregelen). Hiervoor ziet VAB twee verklaringen: ten eerste deden de koude nachten en korte ritten het aantal batterijproblemen stijgen; en ten tweede omwille van de angst voor het openbaar vervoer stapt men over op de auto voor woon-werkverkeer.

Men vertrekt sinds de lockdown op weekdagen later naar het werk, aangezien er momenteel nauwelijks tot geen sprake is van een ochtendspits. Bovendien keert men vroeger terug. Omdat de meeste garages enkel nog achter gesloten deuren noodherstellingen mogen uitvoeren, heeft VAB enkele extra oplossingen uitgewerkt: de wegenwachters beschikken over vervangbatterijen en -banden en ze kunnen hierdoor momenteel 9 op de 10 pechgevallen ter plaatse herstellen.

“We gaan de komende dagen nog meer startproblemen krijgen”, verwacht VAB, “want ’s nachts worden er vriestemperaturen verwacht, en wagens staan meer stil en worden gebruikt voor kortere afstanden.”