Indiase goeroe overleden, maar was “superverspreider”: “Weigerde in quarantaine te gaan na trip naar Italië”

Tienduizenden mensen in India zitten in quarantaine nadat ze in contact kwamen met Baldev Singh (70). De Indiase goeroe raakte besmet tijdens een rondreis door Europa, maar bleef prediken in de deelstaat Punjab. Intussen is de ‘superverspreider’ overleden aan de gevolgen van het virus, pas na zijn dood kwam de besmetting aan het licht.

Volgens de politie zijn zeker negentien mensen die direct in contact met hem kwamen besmet geraakt. Voorts is het nog wachten op tweehonderd andere tests.

Uit voorzorg zijn meerdere dorpen waar Singh predikte onder quarantaine geplaatst. “De eerste van deze vijftien dorpen ging op 18 maart op slot”, aldus de autoriteiten. “We denken dat er 15.000 tot 20.000 mensen in de afgesloten dorpen wonen.” Lokale media hebben het over 40.000 mensen.

LEES OOK. De ‘superverspreider: hoe een barman het hele skidorp met het coronavirus besmette

Singh was met twee medewerkers door Europa gereisd. Toen hij terugkeerde naar India, bleef hij prediken in dorpen in de deelstaat Punjab. Alle drie bleken besmet met corona en intussen is Singh overleden aan de gevolgen van het virus.

Sinds afgelopen dinsdag gelden in het land,met 1,3 miljard inwoners, verregaande maatregelen. De lockdown in kwestie zal voorlopig 21 dagen duren. “Er zal een totaalverbod zijn om uit huis te gaan”, zei de Indiase premier Narendra Modi eerder al. “Om India te redden, om elke burger te redden, jij, je familie, elke straat, elke buurt wordt afgesloten.”

LEES MEER. Tiroolse bar hield coronageval geheim en veroorzaakte zo mogelijk honderden besmettingen in heel Europa