De befaamde glimlach van Ronaldinho vergaat stilaan in de gevangenis: “Hij is diep bedroefd, er is daar geen luxe”

Wie Ronaldinho zegt, zegt twee dingen: goddelijke dribbels en een geweldige glimlach. Maar de tanden lacht de 40-jarige cultvoetballer al een tijdje niet meer nu hij al drie weken vastzit in een gevangenis in Paraguay.

Ronaldinho werd twee weken geleden aangehouden in de hoofdstad Asuncion. Hij was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze de vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Gouden Bal van 2005 daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De oud-spits van onder meer FC Barcelona en AC Milan had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied.

Geen vibe

“Hij is diep bedroefd en totaal ongelukkig op dit moment”, aldus Nelson Cuevas, die Ronaldinho opzocht. “De gevangenis waar hij zit, is heel primitief en heeft geen enkele luxe. Zijn positieve vibe is helemaal weg. De glimlach die hem zo kenmerkt, is compleet verdwenen.”

“Zijn broer Roberto had het contact met de mensen in Paraguay, wat heel slechte mensen zijn. Zij hebben Ronaldinho er toe aangezet om met een vals paspoort het land binnen te komen. Hij is een slachtoffer van deze misdaad, want hij begreep niet wat er gaande was. Dat weten de Paraguyaanse autoriteiten ook”, klinkt het.

Ronaldinho en zijn broer kijken aan tegen een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

