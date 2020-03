Geen enkele inwoner van Italiaans dorpje in Lombardije besmet met corona: bloedonderzoek moet duidelijkheid bieden

De inwoners van het Italiaanse dorpje Ferrera Erbognone, in het noorden van Italië, lijken immuun voor het coronavirus. In de omliggende gemeenten, in de zwaargetroffen regio Lombardije, is er sprake van grote besmettingshaarden, maar in het dorpje raakte tot heden niemand besmet. Wetenschappers onderzoeken het bloed van de inwoners om duidelijkheid te krijgen.

De Italiaanse media noemden het al “het mysterie van Ferrera Erbognone”. Terwijl de omliggende dorpen en de wijde regio Lombardije geteisterd worden door het virus, lijken de inwoners van het dorpje immuun. Er werd tot heden geen enkele besmetting bevestigd. Heel voorzichtig opperen wetenschappers dat de inwoners op één of andere manier immuun zijn voor het virus. Een nabijgelegen onderzoekscentrum, het Mondino instituut, wacht op toestemming van de lokale autoriteiten om een grootschalig bloedonderzoek uit te voeren. Inwoners kunnen zich nu al vrijwillig melden. Indien blijkt dat deze kleine populatie antistoffen in hun bloed hebben, zou dit kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een vaccin.

De burgemeester van het dorp waarschuwt voor overdreven optimisme. “Het duurt nog zeker twee maanden voordat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Tot die tijd moeten we geen valse verwachtingen of hoop creëren, laat staan mythes die niet op waarheid gestoeld zijn de wereld insturen.” Wel vindt hij het belangrijk dit tot op het bot uit te spitten gezien zijn dorp zich in “een unieke positie” bevindt.

